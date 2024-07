225 Filme stehen auf dem Programm des Locarno Film Festivals

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Organisatoren des Locarno Film Festivals haben am Mittwoch in Zürich in Anwesenheit der neuen Präsidentin Maja Hoffmann das Programm der 77. Ausgabe bekannt gegeben. 225 Filme stehen auf dem Programm, darunter 104 Weltpremieren und fünf internationale Premieren.

Am 77. Locarno Film Festival vom 7. bis 17. August wird es auch an Schweizer Produktionen nicht mangeln: 41 sind ausgewählt worden.

Gleichzeitig mit der Programmankündigung wurden auch die Gewinner des Excellence Award Davide Campari bekannt gegeben. Er geht dieses Jahr an Guillaume Canet und Mélanie Laurent aus Frankreich – beide sowohl Schauspieler und Regisseur beziehungsweise Schauspielerin und Regisseurin.

Die Preisverleihung findet bei der Eröffnung des Festivals am 7. August in Locarno statt. Die anderen Preisträger wurden bereits in den vergangenen Wochen bekannt gegeben.