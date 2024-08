32-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A3 in Horgen ZH

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 32-jähriger Autofahrer ist bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A3 in Horgen ZH am Montagabend tödlich verletzt worden. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Der Autofahrer sei aus noch ungeklärten Gründen kurz nach 22.00 Uhr von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Er sei eine Böschung hoch und danach wieder zurück auf die Fahrbahn gefahren. Dann habe sich das Auto überschlagen.

Die Autobahn A3 sei im Bereich der Unfallstelle in Richtung Zürich für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Die Kantonspolizei sowie die zuständige Staatsanwaltschaft nahmen laut Mitteilung die Ermittlung zur Klärung der Unfallursache auf.