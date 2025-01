35 Glückspilze werden 2024 zu Lotto-Millionären

Keystone-SDA

Die Spiele von Swisslos und der Loterie Romande haben im vergangenen Jahr 35 neue Millionärinnen und Millionäre in der Schweiz hervorgebracht. 26 Personen gewannen ihre Millionen über Swiss Lotto, neun über Euromillions.

(Keystone-SDA) Swiss Lotto machte durchschnittlich mehr als zwei Personen pro Monat neu zu Millionären, wie die Loterie Romande am Montag mitteilte.

Ausserdem sei 2024 historisch gewesen, da am 2. März ein Glückspilz einen Rekordgewinn von 64,6 Millionen Franken eingestrichen hatte. Der bisherige Rekord lag bei 48,6 Millionen Franken und stammte aus dem Jahr 2014.

Im vergangenen Jahr wurden 26 Personen eine oder mehrere Millionen auf ihrem Konto gutgeschrieben. 23 davon mit Swiss Lotto und drei mit dem Zusatzspiel Joker. Bei Euromillions gewannen neun Personen eine Million in der Schweiz – fünf davon in der Westschweiz – während der neuen Ausgabe des «Millionärsregens» vom 22. November.

Auch im laufenden Jahr gab es bereits zwei Lotto-Millionärinnen oder -Millionäre: am 8. Januar gewann eine Person 11,56 Millionen Franken und eine weitere Person eine Million Franken. Die Gewinnscheine wurden in der Region Freiburg und in Morges VD gespielt.

Das Glücksspiel wird in der Deutschschweiz und dem Tessin von Swisslos und in der Westschweiz von der Loterie Romande angeboten.