50’000 Besucherinnen und Besucher im Maison Suisse

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Chef von Präsenz Schweiz, Alexandre Edelmann, hat kurz vor dem Ende der Olympischen Sommerspiele in Paris eine positive Bilanz zum Betrieb des Maison Suisse gezogen. Rund 50’000 Personen hätten das Haus in den vergangenen rund zweieinhalb Wochen besucht.

Neben den acht Medaillenfeiern mit den Sportlerinnen und Sportlern und den Fans, der Eröffnungs- und der 1. Augustfeier, habe das Nationenhaus im Garten der Schweizer Botschaft in Paris dazu gedient, in Frankreich eine “offene, innovative Schweiz” zu präsentieren und die Zusammenarbeit mit Frankreich zu verstärken, sagte Edelmann am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Budget für den Bau und den Betrieb betrug insgesamt vier Millionen Franken. Gemäss Edelmann wurden im Maison Suisse in den vergangenen rund zweieinhalb Wochen eine Tonne Käse serviert, 150 Kilogramm pro Tag für Rösti verwendet, 150 bis 250 Waadtländer Käseschnitten pro Tag und mehr als 9000 Cervelats verkauft. Dazu tranken die Gäste 1300 Flaschen Wein.