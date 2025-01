588 Kandidierende für 100 Sitze im Solothurner Kantonsparlament

Im Kanton Solothurn kandidiert eine Rekordzahl von 588 Männern und Frauen für einen der 100 Sitze im Kantonsrat. Für den fünfköpfigen Regierungsrat stellen sich drei Bisherige und fünf Neulinge zur Wahl, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Anmeldefrist für den «Superwahltag» vom 9. März lief am Montag ab. Für den Kantonsrat sind in den fünf Amteien 588 Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet, fünf mehr als bei den letzten Wahlen. Noch nie gab es so viele Kandidierende für den Kantonsrat.

Durchschnittsalter 42 Jahre

Der jüngste Kandidat heisst Jan Kaltenbauch und wohnt in Feldbrunnen. Der Kantonsschüler, der am 6. Februar 18 Jahre alt wird, tritt für die Mitte an. Älteste Kandidatin ist Charlotte Kanzso. Die 77-Jährige aus Olten ist Übersetzerin und tritt für die SVP an. Das Durchschnittsalter aller Kandidierenden beträgt 42 Jahre.

Die 100 Sitze im Kantonsrat sind seit 2021 wie folgt aufgeteilt: FDP 22, SVP 21, SP 20, Mitte 20, Grüne 10, GLP 6 und EVP 1. Von den Bisherigen treten 10 nicht mehr zur Wahl an.

SVP will erstmals Sitz in der Regierung holen

Der Wiederwahl in die Regierung stellen sich Susanne Schaffner (SP), Peter Hodel (FDP) und Sandra Kolly (Mitte). Für die nicht mehr antretende Brigit Wyss schicken die Grünen Kantonsrat und Rechtsanwalt Daniel Urech ins Rennen.

Als Nachfolger für Remo Ankli hat die FDP den letztjährigen Kantonsratspräsidenten Marco Lupi nominiert. Die SVP als wählerstärkste Partei versucht, mit Kantonsrätin Sibylle Jeker erstmals einen Sitz im Regierungsrat zu erobern.

Einen zweiten Regierungssitz streben Mitte und SP an, mit Kantonsrat und Bauernverband-Geschäftsführer Edgar Kupper respektive Kantonsrat Mathias Stricker, Primarlehrer und Präsident des Verbands Lehrerinnen und Lehrer Solothurn.