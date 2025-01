670 Milliarden Dollar für Energiewende-Technologien

Keystone-SDA

Dieses Jahr werden weltweit 670 Milliarden US-Dollar in nachhaltige Technologien investiert. Zu diesem Schluss kommt eine neue Untersuchung von S&P Global.

(Keystone-SDA) Der Wirtschaftsdatenanbieter erwartet, dass 2025 erstmals mehr Geld in Energiewende-Technologien als in fossile Energieträger investiert wird. Die Hälfte des Geldes dürfte in Solarprojekte fliessen.

Zudem rechnen die Experten mit hohen Investitionen in grünen Wasserstoff und Technologien zur Entfernung und Speicherung von CO2. Trotzdem dürfte das Ziel, bis 2030 die Kapazitäten an erneuerbarer Energie zu verdreifachen, laut S&P Global verfehlt werden.