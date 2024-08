70 Personen mussten in Brienz BE evakuiert werden

1 Minute

(Keystone-SDA) 70 Personen sind aufgrund der Unwetter in Brienz BE aus ihren Häusern in eine Turnhalle evakuiert worden. Zwei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt, wie das Führungsorgan der Region am Dienstagmorgen mitteilte.

Es würden keine Personen vermisst, wie es in der Mitteilung des Regionalen Führungsorgans Oberer Brienzersee (RFO) weiter hiess. Durch einen Murgang seien am Montagabend Gebäude, parkierte Fahrzeuge, Strassen sowie Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs beschädigt worden.

Gegen 18.30 Uhr sei der Milibach in Brienz über die Ufer getreten. Durch mitgeführte Steinbrocken und Holz sei ein Sammler oberhalb des Dorfes überfüllt worden. Das Material sei unkontrolliert in verschiedene Dorfteile der Berner Oberländer Gemeinde geflossen. Aus Sicherheitsgründen empfahl das RFO, das Trinkwasser abzukochen.

Weiterhin unterbrochen blieben die Bahn- und Schiffsverbindungen von und nach Brienz. Ersatzbusse seien im Einsatz. Die Durchfahrt durch Brienz sei zudem in beide Richtungen gesperrt. Auch das Gebiet Brienz Änderdorf sei aufgrund der anhaltenden Gefahrenlage bis auf Weiteres gesperrt.

Bei Tagesanbruch werde eine Fachperson die Situation vor Ort beurteilen. Daraufhin werde das RFO über das weitere Vorgehen entscheiden.