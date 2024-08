72-jähriger Wanderer im Bergell abgestürzt und verstorben

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 72-jähriger Wanderer ist am Dienstagabend bei Maloja GR im Bergell am Pass da Casnil Sud abgestürzt und verstorben. Warum der Däne vom Weg stürzte ist unklar.

Der Mann gehörte zu einer sechsköpfigen Wandergruppe aus Dänemark, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte. Die Wanderer stellten am frühen Nachmittag auf dem Weg zur Fornohütte fest, dass der 72-Jährige zurückgeblieben war. Er wurde in der Nähe des felsdurchsetzten, alpinen Wanderwegs tot aufgefunden.

Eine Rega-Crew barg den Leichnam. Die Kantonspolizei klärt die Umstände, die zum Bergunfall geführt haben.