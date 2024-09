79-jähriger Lieferwagen-Fahrer bei Unfall gestorben

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei einem mutmasslichen Selbstunfall in Leuk VS ist am Donnerstag ein 79-jähriger Lieferwagenfahrer ums Leben gekommen. Die Polizei fand dessen Fahrzeug abseits der Strasse in steilem Gelände.

Kurz nach 16.30 Uhr sei bei der Einsatzzentrale die Meldung über einen vermissten Mann eingegangen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Freitag mit. Er soll mit seinem Lieferwagen von Inden in Richtung Varen unterwegs gewesen sein.

Die Polizei leitete eine Suchaktion ein und fand das Fahrzeug gegen 17.15 Uhr rund 15 Meter abseits der Strasse in steilem Gelände. Zwar seien sofort die Walliser Rettungsorganisation, die Air Zermatt und die Feuerwehr aufgeboten worden. Die Einsatzkräfte hätten aber nur noch den Tod des Mannes feststelle können. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.