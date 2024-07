80 Kaninchen aus Gehege von Hotel im Schwarzwald gestohlen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Aus dem Tiergehege eines Hotels im baden-württembergischen Löffingen haben Unbekannte 80 Kaninchen gestohlen. Wie die Polizei in Freiburg im Breisgau am Montag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl der Tiere bereits am Montag vergangener Woche.

Das Gehege befindet sich gemäss den Angaben am Eingang des örtlichen Tierparks. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Ein Fachdienst des Polizeipräsidiums in Freiburg im Breisgau übernahm die Ermittlungen. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich zu melden.

Löffingen liegt im Schwarzwald, rund 30 Kilometern Luftlinie nordwestlich von Schaffhausen.