850’000 Zuschauende werden an der Rad-WM in Zürich erwartet

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In 100 Tagen werden auf dem Zürcher Sechseläutenplatz die Rad- und Para-Cycling-Weltmeisterschaften eröffnet: Der Grossanlass weckt bei den Organisatoren grosse Hoffnungen – weit über den Sport hinaus.

Denn zum ersten Mal werden die Non-Para und die Para-Cycling-Rennen gleichzeitig ausgetragen: Damit würden alle Teilnehmenden gleichermassen im Scheinwerferlicht stehen, sagte Christof Baer, CEO von PluSport Schweiz am Donnerstag.

Die Weltmeisterschaften seien damit weit mehr als blosse Velorennen, hielt der Zürcher Regierungsrat und Sportminister Mario Fehr (parteilos) fest. Der Anlass fördere Inklusion und Miteinander. Sport wirke stark integrativ, ergänzte der Stadtzürcher Sportvorsteher Filippo Leutenegger (FDP): “Die WM in unserer Stadt wie in dieser Hinsicht einen grossartige Beitrag leisten.”

Die Organisatoren erwarten an den Radrennen vom 21. bis 29. September 850’000 Besuchende aus dem In- und Ausland. Über 300 Millionen Personen dürften die Rennen am Fernsehen verfolgen.