Absage von KI-Film wegen heftiger Beschwerden im Vorfeld

(Keystone-SDA) Heftige Beschwerden von Fans des Prince Charles Cinema in London haben das Kino dazu bewogen, die Premiere von “The Last Screenwriter” abzusagen. Der Zürcher Regisseur Peter Luisi bemängelt den fehlenden Willen zur Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Die Premiere von “The Last Screenwriter” von Peter Luisi hätte vor einigen Tagen im Prince Charles Cinema, einem renommierten Kino in London, stattfinden sollen. Die Verantwortlichen kuratieren das Programm, zeigen also nur Werke, die sie für gut befinden.

Beworben werden die Veranstaltungen in den sozialen Medien. Bereits auf die erste Mitteilung gab es heftige Reaktionen und Beschwerden. Das Kino entschied deshalb, keine weitere Werbung mehr zu machen, den Film aber zu zeigen.

Als über Nacht gegen 200 neue negative Äusserungen von Fans des Kinos eintrafen, entschied das Prince Charles Cinema, die Veranstaltung abzusagen.

Peter Luisi sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass er diesen Entscheid bedauere, aber natürlich respektiere. Doch er zeigte sich überzeugt, dass die Kritikerinnen und Kritiker sich nicht mit der Materie auseinandergesetzt haben. Das sei es, was ihn vor allem störe. “Sie haben einzig gehört oder gelesen: Das Drehbuch stammt von einer KI. Das hat bereits gereicht. Mehr wollten sie gar nicht mehr wissen”, so der Regisseur.

Der Film wurde der Crew schliesslich in kleinerem Rahmen in einem anderen Kino gezeigt.