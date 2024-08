Air France plant Wiederaufnahme von Flügen nach Beirut

(Keystone-SDA) Die französische Fluggesellschaft Air France will ab Donnerstag wieder in die libanesische Hauptstadt Beirut fliegen. Die Wiederaufnahme der Route Paris-Beirut hänge aber von der Entwicklung der Sicherheitslage am Zielort ab, teilte das Unternehmen mit. Die Lage vor Ort solle täglich beurteilt werden.

Air France hatte seine Flüge in den Libanon am 29. Juli aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Das Unternehmen teilte mit, die geopolitische Lage in den angeflogenen und überflogenen Regionen stets im Auge zu haben, um die Sicherheit von Fluggästen und Crew zu gewährleisten.

Auch andere Airlines hatten Flüge in den Libanon angesichts der wachsenden Spannungen im Nahen Osten gestrichen. Der Iran hatte einen Vergeltungsschlag für die Tötung des Auslandschefs der Hamas in Teheran vor fast zwei Wochen angedroht, diesen seitdem aber nicht durchgeführt.