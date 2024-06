Alex Capus will nicht auf die abendliche Zigarette verzichten

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Wenn den Autor Alex Capus der Kulturschock trifft, dann hält er “mal die Klappe”, bestellt sich ein Bier und steckt sich eine Zigarette an. Und: Er besitzt kein Handy.

Das sagte der 63-Jährige im Gespräch mit dem Magazin des Reiseanbieters Globetrotter. Naturgemäss hat Capus in diesem Gespräch vor allem von seinen Gepflogenheiten auf Reisen erzählt. Demnach haben ihn Aufenthalte in anderen Ländern gelehrt, dass “wir Menschen eigentlich alle gleich sind”.

Fast überall auf der Welt entstehe Identität durch Abgrenzung von Fremdem. Deshalb komme es zu “Neid, Fremdenhass und Krieg”, so Capus. Doch ebenfalls fast überall auf der Welt würden Freundlichkeit und Empathie mehr gelten als Konkurrenz und “Ellenbögelei”.

Capus hat Romane geschrieben, Kurzgeschichten und Reportagen. Ende Januar ist mit “Das kleine Haus am Sonnenhang” sein jüngstes Buch erschienen. Die kleine Philosophie der Gelassenheit und des stillen Glücks belegt seither fordere Ränge auf der deutschschweizerischen Bestsellerliste. In Olten führt Capus die Galicia Bar, “weil Freundschaft und Liebe einen realen Ort brauchen, an dem sie sich entfalten können”.