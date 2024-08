Alle Konzerte von Oasis in Grossbritannien und Irland ausverkauft

(Keystone-SDA) Der Ticketverkauf für die Comeback-Tournee der britischen Britpop-Band Oasis hat Millionen Fans elektrisiert und zahlreiche enttäuscht zurückgelassen. Die Karten für die 17 Konzerte in Grossbritannien und Irland waren am Samstag nach rund zehn Stunden ausverkauft.

Wegen des grossen Andrangs mussten sich die Oasis-Fans mit überlasteten Verkaufsportalen herumschlagen und stundenlang in virtuellen Warteschlangen ausharren. Einige von ihnen klagten, dass sich die Preise für die Karten am Ende ihrer Wartezeit plötzlich verdoppelt hätten.

Die Tickets für die Auftritte in Grossbritannien und Irland im Juli und August 2025 seien nun ausverkauft, teilte die Band am Samstagabend mit. Oasis hatten die zunächst 17 Konzerte ihrer Comeback-Tour am Dienstag nach 15 Jahren Trennung angekündigt. Später im Jahr sind demnach auch Auftritte ausserhalb Europas geplant.

Geduldsprobe für Fans

Schon vor dem Verkaufsstart in Grossbritannien um 09.00 Uhr tauchte auf der Seite des Ticketverkaufsdienstes SJM Concert aus Manchester eine Fehlermeldung auf. Fans sahen nur die Aufforderung “Bitte bleibt bei uns”. Auch in Irland, wo der Verkauf schon eine Stunde früher startete, bat die Plattform Ticketmaster die Fans um Geduld. Andere Vorverkaufs-Websites waren ebenfalls zeitweise nicht erreichbar.

Fans in beiden Ländern berichteten über einen stundenlangen Kampf um Tickets auf den offiziellen Online-Portalen. Einige von ihnen erlebten eine böse Überraschung, als sie nach langem Warten kurz vor Abschluss ihres Kaufs feststellen mussten, dass sich der Ticketpreis aufgrund der grossen Nachfrage mehr als verdoppelt hatte.

Ticketpreise ändern

“Dieses Gefühl, wenn du vier Stunden in der Schlange stehst und dann feststellst, dass der Preis für ein Ticket von 148 Pfund auf 355 Pfund gestiegen ist”, kommentierte eine Nutzerin im Onlinedienst X. “Wie kann es sein, dass das nicht illegal ist?”.

Andere Fans wurden nach stundenlangem Warten ohne Erklärung abgewiesen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP, der sich kurz vor Abschluss des Ticketkaufs wieder hinter fast 200’000 Kunden in der Warteschlange einreihen musste.

“Leider haben sich Oasis schon wieder getrennt, während ihr gewartet habt”, witzelte ein Nutzer auf X. “Können wir nicht einfach zu den alten Zeiten zurückkehren, als man vor dem Plattenladen oder dem Veranstaltungsort Schlange stand, um Tickets zu kaufen?”, schrieb ein anderer.

Warnung vor Fälschungen

Die Band selbst warnte am Samstag im Onlinedienst X vor dem Erwerb von gefälschten Karten sowie dem Kauf von Tickets auf nicht-lizenzierten Plattformen. Diese würden für ungültig erklärt. Einige Fans hatten nach einer Verlosung bereits am Freitag bei einem offiziellen Vorverkauf Karten ergattert. Einige der Tickets wurden danach umgehend online für Fantasiepreise von bis zu 6000 Pfund (7100 Euro) angeboten. Offiziell liegt die Preisspanne für die Oasis-Konzertkarten bei 75 bis gut 500 Pfund.

Die nun angekündigten Konzerte sind die ersten, seitdem sich die für ihre Streitereien bekannten Brüder und Band-Mitgründer Noel und Liam Gallagher 2009 überworfen hatten. Oasis waren 1991 in Manchester gegründet worden und gelten als Mitbegründer der Britpop-Ära, ihre Platten mit Hits wie “Wonderwall” und “Don’t Look Back In Anger” verkauften sich millionenfach.