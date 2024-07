Am Basel Tattoo 2024 trifft Militärmusik auf Pop und Schlager

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Festival Basel Tattoo fokussiert sich in der aktuellen Ausgabe ganz auf die Musik. Und das mit viel Pomp und Pathos, mit wenig militärischem Drill, dafür aber mit originellen Cocktails von Militärmusik und Pop.

Das Basel Tattoo brachte am Freitagabend an der Premiere einmal mehr rund tausend Musikerinnen und Musiker sowie Highland Dancers aus vier Kontinenten in die Arena der Kaserne Basel. Dabei war wenig traditionelle Marschmusik zu hören – sieht man einmal von den mitreissenden Auftritten der Massed Pipes and Drums mit Hundertschaften an Dudelsackspielern und Trommlern ab.

Die Formationen aus den USA, Singapur, Australien und der Schweiz begeisterten das Publikum in der nicht ganz ausverkauften Arena mit zum Teil höchst originellen Potpourris aus Brassband-Klängen und Pop. Besonders brillieren konnte dabei die Swiss Armed Forces Brass Band, die in furiosem Tempo durch alle erdenkliche Musikstile flitzte.

Das Basel Tattoo ist noch bis am 27. Juli auf dem Basler Kasernenareal zu erleben.