Amherd und von der Leyen treffen sich am Cern

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Bundespräsidentin Viola Amherd hat sich im Rahmen des 70-Jahr-Jubiläums des Cern in Genf mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen. Gemeinsam besprachen sie die Modernisierung des Abkommens zwischen der Schweiz und der EU.

«Wir machen Fortschritte, aber es bleibt noch viel Arbeit», schrieb von der Leyen in einem Post auf X zum Gespräch. Beide verfolgten das Ziel, die Gespräche bis Ende 2024 abzuschliessen. Weiter sei bei den Gesprächen um die Sicherheitslage in Europa gegangen, schrieb Amherd in ihrem eigenen Post.