Anteil alter Leute an Japans Bevölkerung erreicht neues Rekordhoch

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Anteil älterer Leute an der japanischen Bevölkerung hat ein neues Rekordhoch erreicht: Mehr als 36 Millionen Japanerinnen und Japaner sind mindestens 65 Jahre alt, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt damit bei 29,3 Prozent.

Japan führt damit die Liste der Staaten mit dem höchsten Anteil alter Menschen an der Gesamtbevölkerung an, wie aus am Sonntag veröffentlichten amtlichen Daten hervorgeht.

Italien, Portugal, Griechenland, Finnland und Kroatien sind mit einem Anteil von jeweils mehr als 20 Prozent ebenfalls unter den ersten zehn auf der Liste, gefolgt von Südkorea mit 19,3 und China mit 14,7 Prozent.

Der Statistik zufolge waren mehr als neun Millionen der über 65-Jährigen in Japan im vergangenen Jahr immer noch berufstätig – ebenfalls ein Rekord. Sie machten 13,5 Prozent der Berufstätigen aus.

Die Überalterung und die abnehmende Bevölkerung ist seit Jahren ein Problem in Japan. Die Regierung versucht mit verschiedenen Programmen dagegen anzukämpfen – bisher ohne messbaren Erfolg.

In der Schweiz nimmt die Zahl der älteren Menschen weiterhin zu. Laut einer BFS-Mitteilung lebten Ende 2023 in der Schweiz 1,73 Millionen über 65-jährige Personen gegenüber 1,69 Millionen ein Jahr zuvor. 2023 lebten in der Schweiz 8,96 Millionen Menschen. Damit betrug der Anteil der über 65-Jährigen knapp 9 Prozent.