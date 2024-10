Anwalt: Todesurteil gegen renommierte Aktivistin in Iran aufgehoben

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Das Todesurteil gegen eine renommierte iranische Aktivistin ist nach Angaben ihres Anwalts vom Obersten Gerichtshof des Landes aufgehoben worden. Der Fall gegen die Arbeitsrechts-Aktivistin Scharifeh Mohammadi solle in einem neuen Prozess erneut untersucht werden, sagte der Anwalt Ami Raissian der Tageszeitung «Shargh».

Mohammadi war im Dezember vergangenen Jahres in Rascht im Norden des Landes festgenommen worden und ist seitdem in unterschiedlichen Gefängnissen inhaftiert. Im Juli wurde sie von einem Revolutionsgericht in Rascht wegen bewaffneten Widerstands gegen die islamische Republik zum Tode verurteilt.

Die Familie Mohammadis hat daraufhin ein neues Anwaltsteam engagiert, um eine Revision zu erzwingen. Mohammadi hatte sich vor ihrer Verhaftung vehement für die Rechte der Arbeiter in der Provinz Gilan am Kaspischen Meer eingesetzt.