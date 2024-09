Arbedo-Castione TI wiederholt Wahlen wegen Manipulationen

(Keystone-SDA) In der Tessiner Gemeinde Arbedo-Castione sind am Sonntag die Kommunalwahlen vom 14. April wiederholt worden. Grund für die Wiederholung war eine Ungültigerklärung der Wahlen aufgrund systematischer Manipulation.

Sowohl in der Legislative als auch in der Exekutive von Arbedo-Castione war laut Informationen der Tessiner Staatskanzlei nach den Wahlen am Sonntag die FDP stärkste Kraft.

Gewählt wurde auf Grundlage der selben Listen mit den selben Kandidaturen wie bereits bei den Wahlen Mitte April.

Bei den Tessiner Kommunalwahlen am 14. April hatte ein kantonales Auszählungsbüro in Arbedo-Castione Unregelmässigkeiten festgestellt. Betroffen waren laut Informationen der Tessiner Staatsanwaltschaft etwa 50 Wahlzettel für die Exekutive sowie einige Wahlzettel für die Legislative. Die kantonale Prüfstelle erklärte die Wahlen daraufhin für ungültig.

Auch in Ascona gab es bei den Kommunalwahlen Hinweise auf Unregelmässigkeiten. Eine Beschwerde ist beim Tessiner Verwaltungsgericht hängig. Kommende Woche findet vor Gericht eine Anhörung des stellvertretenden Gemeindesekretärs sowie zweier Mitglieder des Wahlbüros statt.