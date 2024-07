Arbeiter im Bündner Oberland nach Stromschlag verstorben

(Keystone-SDA) Ein Stromtechniker hat am Dienstag im Bündner Oberland bei der Wartung einer Hochspannungsleitung einen Stromschlag erhalten. Der 44-Jährige verstarb am Unfallort in Rueun.

Wie es zum tödlichen Stromschlag kam, ist noch unklar. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Mittwoch bemerkten Arbeitskollegen des Mannes den Unfall erst, als der Stromtechniker regungslos im Sicherungsseil hing.

Sie seilten ihn mit der Rettungsleine vom Hochmast ab und leisteten Erste Hilfe. Die Reanimation wurde vom Rettungsdienst Surselva und einer Rega-Crew fortgesetzt, blieb aber ohne Erfolg. Die Polizei untersucht den Vorfall.