Arbeitslosenquote steigt im Januar auf 3,0 Prozent

Keystone-SDA

In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit zu Beginn des neuen Jahres angestiegen. Dabei rückte die Arbeitslosenquote im Januar erstmals seit gut drei Jahren auf drei Prozent vor. Massgeblich dafür verantwortlich waren aber saisonale Faktoren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ende Januar waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) schweizweit 135’773 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das waren 5480 oder 4,2 Prozent mehr als im Dezember.

Die Arbeitslosenquote stieg von 2,8 Prozent auf 3,0 Prozent. Letztmals lag sie im Dezember 2021 so hoch. Saisonbereinigt verharrte sie aber bei 2,7 Prozent, wie das Seco weiter schrieb. Je nach Jahreszeit können saisonale Schwankungen die Werte in einigen Branchen beeinflussen. So ruhen etwa im Winter viele Baustellen.

Indes zählte das Seco im Januar 212’803 Stellensuchende. Das waren 3779 oder 1,8 Prozent mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg diese Zahl um knapp 17 Prozent. Die Stellensuchendenquote stieg damit leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent.