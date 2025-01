Arena Plus am ESC in Basel mit Anna Rossinelli und DJ Antoine

Keystone-SDA

Anna Rossinelli, DJ Antoine und Baby Lasagna werden während des ESC beim Public Viewing im St. Jakobs-Park in Basel auftreten. In der Mitte des Joggeli-Spielfelds wird dann ein grosser Video-Kubus aufgestellt, wie die SRG am Montag bekanntgab.

(Keystone-SDA) Mit Sven Epiney und Mélanie Freymond wird im Moderations-Duo sowohl die Deutschschweiz wie auch die Romandie vertreten sein. Die beiden werden auch die Punkte aus der Schweiz live aus dem Fussballstadion durchgeben, wie Gesamtprojektleiter Beat Läuchli sagte. Für den Videokubus auf dem Fussballfeld habe es ein statisches Gutachten gebraucht. Die Abklärungen hätten ergeben, dass dies durchführbar sei.

Mit Anna Rossinelli aus der Schweiz und Baby Lasagna aus Kroatien treten zwei Acts auf, die selbst schon einmal am ESC teilgenommen haben. Es sollen noch weitere bekannte Musikerinnen und Musiker in der Arena Plus parallel zum eigentlichen Song Contest auftreten. Der eine oder andere Name werde noch verkündet, sagte Läuchli.