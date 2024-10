Armee: Wieder Luftalarm im Norden Israels

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) In mehreren Gemeinden im Norden Israels ist erneut Luftalarm ausgelöst worden. Die Sirenen heulten am Mittwoch in den Orten Kfar Giladi und Misgaw Am, wie die Armee mitteilte. Sie liegen unmittelbar an der faktischen Grenze zum Libanon.

In der Nacht zuvor sei eine weiter südlich gelegene Region, in der auch die Stadt Safed liegt, mit etwa 50 Raketen aus dem Libanon angegriffen worden, teilte die Armee weiter mit.

Einige der Geschosse seien abgefangen worden, andere in offenem Gelände eingeschlagen. Die Schiitenmiliz Hisbollah, die Israel seit dem Beginn des Gaza-Krieges fast täglich beschiesst, teilte mit, sie habe Raketen auf Safed und drei weitere Orte in der Nähe abgefeuert. Über Opfer oder grössere Schäden wurde nichts mitgeteilt.