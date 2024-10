Arsène Junior Page aus der Serie «Tschugger» arbeitet als Beizer

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Arsène Junior Page, bekannt als Juni aus der SRF-Serie «Tschugger», plant keine weiteren Schauspielrollen. Anders als in der Serie als Kleinkrimineller schenkt der 28-Jährige als Beizer seinen Gästen reinen Wein ein.

Der Auftritt in der SRF-Serie habe ihm einige grosse Türen geöffnet, sagt Page im «Blick» vom Dienstag. So etwa die Tür zum Restaurant De La Place im Zentrum von Brig: «Ohne ‹Tschugger› hätte mir nie jemand das nötige Geld gegeben», sagt er. Zusammen mit einem Freund übernahm er die Beiz in seiner Heimatgemeinde im Januar.

Von seinen Gästen höre er immer wieder, dass er genau so sei wie in seiner Rolle. Dem widerspricht der passionierte Snowboarder. Mit der Figur von Juni habe er nur wenig gemeinsam. Aber auch im richtigen Leben bringt er sich gerne mal in die Bredouille. «Alle paar Wochen schlage ich mir irgendwo ein Zahnstück ab», sagt der Laienschauspieler und Wirt.