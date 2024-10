Ascom rüstet Gefängnisse in Zürich mit Sicherheitssystemen aus

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Technologiekonzern Ascom hat vom Kanton Zürich einen Auftrag im Gesamtwert von über 3 Millionen Franken erhalten. Das Unternehmen wird neun Gefängnisse mit einem neuen Sicherheitsunterstützungssystem ausrüsten.

Die erste Lösung soll bereits Ende 2024 im Gefängnis Winterthur installiert werden, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Die übrigen acht Systeme folgen bis 2026. Zudem wurde für jeden Standort ein Fünfjahresvertrag für Wartung und Support abgeschlossen.

Das Sicherheitsunterstützungssystem von Ascom verbessert laut eigenen Angaben die Überwachung und Betreuung in Gefängnissen und Wiedereingliederungsinstitutionen. Es zeigt unter anderem Insassenprofile zur Identifizierung und Standortverfolgung an. Ascom hat das System in Zusammenarbeit mit dem Kanton bereits im Gefängnis Zürich West getestet und installiert.