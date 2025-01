Auch Schaffhausen und Genf von russischen Hackerangriffen betroffen

Keystone-SDA

Auch der Kanton Schaffhausen und die Stadt Genf sind von den Angriffen russischer Hacker betroffen. Deren Webseiten wurden am Mittwoch lahmgelegt.

(Keystone-SDA) Eine Fehlermeldung gab es auch beim Schaffhauser Energieversorger SH Power sowie bei der Stadt Siders VS, wie der «Blick» berichtete. Bereits am Dienstag waren die Zürcher und die Waadtländer Kantonalbank betroffen. Lahmgelegt wurden am Vortag auch die Websiten von mehreren Luzerner Gemeinden.

Das WEF als Auslöser

Das Bundesamt für Cybersicherheit hatte mit solchen Angriffen während des Weltwirtschaftsforums in Davos gerechnet. Bei Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) geht es darum, Websites und Anwendungen mit gezielten Anfragen so zu überlasten, dass sie nicht mehr erreichbar sind. Daten fliessen keine ab.

Die russische Gruppierung «NoName» bekannte sich online zu den Angriffen. Sie stand auch hinter den DDoS-Angriffen im Zusammenhang mit der Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock im Juni 2024. Ein Jahr zuvor hatte die Gruppe Websites der Bundesverwaltung lahmgelegt.