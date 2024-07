Auslandschweizer sollen Demokratie-Tradition im Ausland vermitteln

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Bundespräsidentin Viola Amherd hat die Auslandschweizer in einer Ansprache zum Nationalfeiertag zum Brückenbauen aufgerufen. “Gehen Sie als Vorbild voran und vermitteln Sie die demokratische Tradition auch in Ihrem Umfeld in den Ländern, in denen Sie heute wohnen.”

Es sei Teil der Schweizer Kultur, dass die Menschen aufeinander zugehen und miteinander sprechen würden, sagte Amherd in einem am Dienstag auf X verbreiteten Video. “In einer zunehmend polarisierten Welt braucht es überall Menschen, die Brücken bauen.” Die Schweiz sei eine Willensnation und die gemeinsame Verbundenheit mache an keiner Grenze halt.

Die Schweiz zählte im letzten Jahr 813’400 im Ausland lebende Bürgerinnen und Bürger. Sie machten 11,1 Prozent der Schweizer Bevölkerung aus. Gemäss den Einwohnerzahlen würde sie den viertgrössten Kanton bilden.

Amherds Botschaft bildete den Auftakt des Redemarathons der Bundesrätinnen und Bundesräte zum 1. August. Die sieben Regierungsmitglieder halten heuer 19 Reden. Einen Reden-Marathon legt Albert Rösti mit sieben Veranstaltungen hin.