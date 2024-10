Ausstellung vor der Versteigerung zeigt Originale von Lucky Luke

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) 50 Originaltafeln mit Abenteuern von Lucky Luke kommen unter den Hammer. Die Versteigerung soll am 15. November in Paris stattfinden. Zuvor werden sie der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Auktion sei eine Weltpremiere für den berühmten einsamen Cowboy, der bekanntlich schneller schiesst als sein Schatten. Das teilte das Auktionshaus Christie’s am Montag mit. Die zur Versteigerung angebotenen Bilder sind noch bis Donnerstag in Genf zu sehen. Zuvor wurden sie bereits in Brüssel ausgestellt, und bis zur Versteigerung werden sie in Paris der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Schätzungen für jeden der 50 Druckstöcke liegen zwischen 20’000 und 70’000 Euro, was einen Gesamtwert von 2,4 bis 3,4 Millionen Euro ergibt, wie das Auktionshaus mitteilte.

Der belgische Comiczeichner Morris, mit bürgerlichem Namen Maurice de Bevere (1923-2001), widmete sein Leben Lucky Luke. Das erste Lucky-Luke-Album veröffentlichte er 1947. Ihm sollten zu seinen Lebzeiten über 70 weitere folgen.