Auto prallt in Schaffhausen frontal in Linienbus

Keystone-SDA

Ein Chauffeur eines Linienbusses hat sich am Freitagmorgen in der Stadt Schaffhausen bei einem Unfall verletzt: Ein entgegenkommendes Auto war ins Rutschen geraten und frontal mit seinem Bus kollidiert.

(Keystone-SDA) Der Bus-Chauffeur musste wegen seiner Verletzungen in ein Spital gebracht werden, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte. Passagiere waren keine an Bord – der Bus befand sich auf einer Dienstfahrt und war mit Ausnahme des Lenkers leer.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben kurz vor 6 Uhr am Freitagmorgen auf der Ebnatstrasse unter der A4-Brücke. Die Schaffhauser Polizei untersucht den genauen Unfallhergang.