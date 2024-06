Autofahrer kracht in Haupteingang von Universitätsspital Lausanne

(Keystone-SDA) Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug in den Hauteingang des Universitätsspitals Chuv in Lausanne gekracht. Eine Person, die sich vor dem Eingang befand, wurde von einem Glassplitter im Auge getroffen und musste ärztlich versorgt werden.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, wie die Stadtpolizei Lausanne mitteilte. Er konnte selbst aus seinem Fahrzeug aussteigen. Er verursachte einen erheblichen Schaden. Die Karusselltür zersplitterte beim Aufprall.