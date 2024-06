Autofahrer stirbt nach Kollision mit Felswand in Guttannen BE

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall in Guttannen BE in der Nacht auf Sonntag noch auf der Unfallstelle verstorben. Der Mann kam laut der Polizei von der Strasse ab und kollidierte mit einer Felswand. Das Auto geriet in Vollbrand.

Der Mann fuhr nach 21.00 Uhr vom Grimselpass herkommend talwärts in Richtung Guttannen, als er aus am Sonntag noch unbekannten Gründen im Bereich einer Linkskurve von der Strasse abkam. Daraufhin kollidierte er mit der Leitplanke und in der Folge mit einer Felswand, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag weiter mitteilte.

Das brennende Auto konnte durch die ausgerückten Feuerwehrleute gelöscht werden. Die Identität des Toten war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt, eine formelle Identifikation noch ausstehend. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Grimselstrasse musste aufgrund der aufwändigen Bergungs- und Unfallarbeiten während mehreren Stunden komplett gesperrt werden.