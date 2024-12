Autor der «Basler Zeitung» versucht sich an grantigem Hugh Grant

Ein Autor der "Basler Zeitung" wollte unbedingt am eigenen Leib erleben, wie es ist, mit dem bei Journalisten gefürchteten britischen Filmstar Hugh Grant ein Interview zu führen. Sein Fazit: "Es ist, als würde man versuchen, einen Ziegelstein zu melken."

(Keystone-SDA) Der Journalist, der Filmkritiker der «Süddeutschen Zeitung» ist und auch für die «Basler Zeitung» schreibt, traf Hugh Grant in Berlin. Dort stellte der britische Schauspieler seinen Horrorfilm «Heretic» vor. Der Autor erinnert sich an eine Aussage des britischen Filmkritikers David Thomson, die ihm an dem Tag nicht mehr aus dem Kopf gehen sollte. Thomson hat Grant einmal als «beginnenden Schnupfen auf der Suche nach einer freien Nase» beschrieben.

Vor dem Interview sei er von freundlichen PR-Betreuern «fast schon flehentlich» darauf hingewiesen worden, dass man Grant bitte auf gar keinen Fall zu Themen jenseits dieses Films befragen solle. Ganz oben auf der Tabuliste stünden drei Themen: romantische Komödien, der Brexit und Weihnachten.

Der Journalist widersteht der Versuchung, alle drei Themen in eine Frage zu packen und erkundigt sich stattdessen lediglich nach Weihnachten. Neben «Hm» und «Ähm» kommt dann tatsächlich eine Antwort: «Wenn man mich fragt, was ich an Weihnachten mache, weiss ich einfach nicht, was ich darauf antworten soll. Ausser ich bin wirklich aussergewöhnlich gut drauf.» Das war an dem Tag offenbar nicht der Fall. Das Fazit des Autors ist jedenfalls eindeutig: «Es ist, als würde man versuchen, einen Ziegelstein zu melken.»