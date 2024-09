Axpo nimmt grösste Solar-Dachanlage Frankreichs in Betrieb

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) In der nordfranzösischen Stadt Beauvais ist ein neues Sonnenkraftwerk der Axpo in Betrieb genommen worden. Es handle sich dabei um die grösste Solar-Dachanlage Frankreichs, teilte der Schweizer Stromkonzern am Montag mit.

Die Solaranlage der Axpo-Tochtergesellschaft Urbasolar befinde sich in Beauvais, rund 80 Kilometer nördlich von Paris, und sei auf einem Industriedach installiert worden. Mit einer Fläche von 6,2 Hektaren und einer installierten Leistung von 12,8 Megawatt Peak sei es die grösste Anlage ihrer Art in Frankreich.

Die jährliche Produktion von 13 Gigawattstunden Strom entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 3000 französischen Haushalten, wie die Axpo mitteilte. Solche Grossanlagen leisteten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und der Versorgungssicherheit in Europa, hiess es.

Urbasolar habe bereits mehr als 700 Solar-Grossanlagen gebaut, neben Dachinstallationen auch auf Freiflächen, in Gewächshäusern, als Agri-Photovoltaik in der Landwirtschaft oder auf Wasserflächen schwimmend. Im April war im Disneyland Paris eine noch grössere Anlage in Betrieb genommen worden: Eine Parkplatzfläche von 20 Hektaren wurde mit Solarpaneelen überdeckt, die jährlich 36 Gigawattstunden grünen Strom liefern.