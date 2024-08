Börse startet im tiefroten Bereich

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) An den internationalen Finanzmärkten und auch am Schweizer Markt setzt sich die Korrektur der letzten Tage in ungemindertem Tempo fort. Der Leitindex SMI verliert gegen 09.15 Uhr 3,21 Prozent auf 11’494,76 Punkte. So tief notierte der Leitindex letztmals Anfang Mai.

Damit gibt der Leitindex den zweiten Handelstag in Folge um mehr als 3 Prozent ab. Erst am Freitag war er mit einem Abschlag von 3,6 Prozent aus dem Handel gegangen – dem grössten Tagesverlust seit Januar 2022.

Die grössten Verluste fahren erneut Industrie- und Technologiewerte ein. Holcim, Sika, VAT fallen um bis zu 4,7 Prozent. Auch bei den Finanzwerten geht es abwärts. Partners Group, UBS und Julius Bär geben um bis zu 5,3 Prozent nach.

Sorgen um US-Konjunktur

Auslöser für die Talfahrt an den Börsen weltweit sind die sich rasant verschlechternden US-Konjunkturdaten. Sie haben ab der zweiten Wochenhälfte in den USA Rezessionsängste heraufbeschworen, die zu einem breit angelegten Abverkauf an den Börsen geführt haben.

Die Tatsache, dass US-Fed-Chef Jerome Powell am vergangenen Mittwoch noch die Zinswende für September signalisierte, hilft dabei wenig. Warnende Stimmen fragen sich, ob die US-Notenbank dann womöglich nicht zu lange mit Zinssenkungen gewartet haben wird.