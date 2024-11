Büne Huber schwärmt von irischer Designerin Eileen Gray

Keystone-SDA

Büne Huber hat in einem Interview seine Faszination für die irische Designerin und Architektin Eileen Gray erklärt. Der Sänger von Patent Ochsner widmete ihr und ihrem Haus „E.1027“ in Südfrankreich den Song „Eileen Gray“.

(Keystone-SDA) Im Gespräch mit dem «Blick» lobte Huber Grays visionäres Schaffen, das weit über ihre Zeit hinausgegangen sei, und kritisierte ihren lebenslangen Antagonisten Le Corbusier scharf. Der Architekt habe sich Grays Werk angeeignet und «isch e Drächsiech gsi», so Huber.

Der kürzlich erschienene Film „E.1027“ erzählt die Geschichte des Hauses und beleuchtet die Konflikte um dessen Besitz. Huber schilderte, wie ihn Grays Lebenswerk und die Hürden, die sie als Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu überwinden hatte, nachhaltig inspiriert haben. «In dieser Frau hat eine so grosse Welt geschlummert. Da ist wirklich das Genie sichtbar», so Huber weiter.

Auch Hubers Leben und Schaffen wird mit der Dokumentation „Kosmos Büne Huber“, die am 13. Dezember erscheint, beleuchtet. «Ich habe noch nie eine Kamera so nah an mich herangelassen», sagte der Sänger über das Werk von Regisseur und Journalist Matthias Lüscher. Das einzige Tabu seien seine Kinder gewesen. Bis auf die älteste Tochter kommen sie in der Dokumentation nicht vor.