Bürgerliche übernehmen im Stadtberner Gemeinderat die Finanzen

Keystone-SDA

Nach dem Wahlen von Ende November erhalten im Stadtberner Gemeinderat alle Direktionen neue politische Verantwortliche. Die einzige Bürgerliche in der fünfköpfigen Stadtregierung, die Grünliberale Melanie Mettler, übernimmt die Finanzdirektion.

(Keystone-SDA) Die neue Stadtpräsidentin Marieke Kruit (SP) übernimmt von Amtes wegen die Präsidialdirektion, wie der Gemeinderat am Montag mitteilte. Der entthronte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) wechselt in die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie. Er wird zudem Vize-Stadtpräsident.

Matthias Aebischer (SP) übernimmt die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün und Ursina Anderegg (Grünes Bündnis) die Direktion für Bildung, Soziales und Sport.

Ende November fanden in der Stadt Bern Gemeindewahlen statt. Von den amtierenden Gemeinderatsmitgliedern traten lediglich zwei von fünf zur Wiederwahl an, nämlich Marieke Kruit und Alec von Graffenried. Ende Jahr zurücktreten werden Franziska Teuscher (Grünes Bündnis), Michael Aebersold (SP) und Reto Nause (Mitte).

Zu den Gemeinderatswahlen traten die Bürgerlichen erstmals geeint gegen den traditionellen Rot-Grün-Mitte-Block an, in der Hoffnung, so einen zweiten Gemeinderatssitz zu erringen. Es blieb indessen bei der Hoffnung. Rotgrün hält auch in Zukunft vier der fünf Sitze. Bei der Kampfwahl ums Stadtpräsidium unterlag der amtierende Stadtpräsident Alec von Graffenried seiner Herausforderin Marieke Kruit.