Basel wird Austragungsort des ESC 2025

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Basel wird im Mai 2025 Austragungsort des Eurovision Song Contests (ESC). Genf unterlag im Auswahlverfahren, wie die SRG am Freitag bekannt gab.

Haupt-Austragungsort wird damit die Basler St. Jakobshalle. Die Kosten für den ESC werden von der Basler Regierung auf 30 bis 35 Millionen Franken geschätzt. Die Stadt wird damit ins Scheinwerferlicht von Millionen von Menschen rücken: Während der drei Fernseh-Liveshows aus dem schwedischen Malmö von 2024 schauten sich 163 Millionen Menschen die Musik-Darbietungen an, davon knapp 800’000 alleine aus der Schweiz.

Der ESC kehrt nach dem überraschenden Sieg von Nemo im vergangenen Frühling erstmals seit 36 Jahren wieder in die Schweiz zurück. 1988 gewann Céline Dion mit dem Song “Ne partez pas sans moi” den Contest für die Schweiz in der irischen Hauptstadt Dublin, worauf im darauffolgenden Jahr die Veranstaltung im Palais de Beaulieu in Lausanne durchgeführt wurde.

Am 24. Mai 1956 fand der erste “Grand Prix Eurovision de la Chanson” – wie der Wettbewerb damals noch hiess – im Teatro Kursaal in Lugano statt.