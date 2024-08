Basler Regierung sehr erfreut über Entscheid

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Eurovision Song Contests (ESC) findet im Mai 2025 in Basel statt. Die Basler Regierung zeigt sich in einer Mitteilung äussert erfreut über den Entscheid.

Die Durchführung des weltweit grössten Musikwettbewerbs sei eine grosse Chance. Basel werde alles daransetzen, eine gute Gastgeberin zu sein, teilte die Regierung unmittelbar nach Bekanntgabe des Entscheids mit.

Austragungsort des ESC ist die St. Jakobshalle. Im benachbarten St. Jakob-Park soll es am Finaltag eine “Arena Plus” mit Konzerten ehemaliger ESC-Stars geben. Zudem plant der Kanton “ein umfassendes Begleitprogramm” in der Stadt, auch sind eine “Eurovision Street” in der Steinenvorstadt und entlang des Kleinbasler Rheinbords vorgesehen.

Die Basler Regierung wird dem Grossen Rat demnächst eine Vorlage für die Durchführung des Anlasses unterbreiten, welche Nettoausgaben in der Höhe von 34,9 Millionen Franken vorsieht. Der Grosse Rat wird am 11. September noch darüber entscheiden.