Benedict Cumberbatch: Rolle im neuen Film ist persönlichste

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch ("Doctor Strange") wagt sich mit seinem neuen Film "The Thing with Feathers" in emotionales Neuland. "Ich liebe Herausforderungen", sagte Cumberbatch (48) vor der Premiere des Dramas beim Sundance-Festival in Park City (US-Staat Utah) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Film von Regisseur Dylan Southern erzählt von einem Vater, der nach dem plötzlichen Tod seiner Frau versucht, seine beiden Söhne zu erziehen und dabei an seine Grenzen stösst.