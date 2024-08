Bergsteiger stirbt bei Absturz vom Spallagrat in Pontresina GR

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Spallagrat bei Pontresina GR ist am Freitag ein Bergsteiger abgestürzt. Die Rega konnte den 43-Jährigen nur noch tot bergen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

Der Alpinist aus Deutschland sei in einer Zweierseilschaft mit einem Kollegen unterwegs gewesen, mit dem Ziel zur Marco e Rosa Hütte in Italien zu gelangen. Der Notruf sei am Freitagmittag von einer Drittperson eingegangen, hiess es.

Bei schlechten Wetterbedingungen seien unter anderem zwei Helikopter und Rettungsspezialisten des SAC im Einsatz gewesen. Polizei und Staatsanwaltschaft Graubünden nahmen Ermittlungen auf, wie die Kantonspolizei mitteilte.