Besonders viele Notrufe im Kanton Zürich wegen heftigen Gewittern

(Keystone-SDA) Heftige Gewitter sind am späten Sonntagabend insbesondere über Teile des Kantons Zürich gezogen. Innerhalb von vier Stunden gingen rund 230 Notrufe ein, wie ein Sprecher der kantonalen Einsatzzentrale auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Besonders betroffen war der Bezirk Affoltern, wie ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich am frühen Montagmorgen sagte. Nennenswerte Schäden waren zunächst keine bekannt.

Besonders viele Einsätze gab es den Angaben zufolge auch am Zürichsee in Wädenswil, Richterswil sowie im Zürcher Oberland. Wegen der vielen Notrufe, insbesondere zwischen 19.00 Uhr und 23.00 Uhr, seien mehr Mitarbeitende aufgeboten worden. Erfahrungsgemäss handle es sich bei solchen Gewittern bei den meisten Einsätzen um überschwemmte Keller oder die Sicherung von Sachwerten und Ästen, sagte der Sprecher.

In Wädenswil fielen innerhalb von 20 Minuten 43 Millimeter Regen, wie der Wetterdienst des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am frühen Montagmorgen auf der Plattform X mitteilte. In Schmerikon SG seien Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 87 Kilometern pro Stunde gemessen worden. In Küsnacht ZH registrierte Meteoschweiz 122 Nahblitze.