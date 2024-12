Bildsprache und Klangwelt des ESC 2025 in Basel präsentiert

Keystone-SDA

Der visuelle und akustische Auftritt des Eurovision Song Contest (ESC) vom 12. bis 17. Mai 2025 in Basel verbindet traditionelle Bilder und Musik aus der Schweiz mit Spezialeffekten und modernen Beats. Die SRG gewährte am Montag erste Einblicke in die ESC-Szenerie.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Zentrum des visuellen Signets stehen die ESC-Herzen, die sich pixelartig zu virtuellen Bildwelten formieren und in Kontrast zu realen Videosequenzen treten. Diese reichen von einer Heidi-Bergidylle bis zu Bildern einer vielfältigen modernen Gesellschaft.

Die Bildsprache wurde wie auch die daran anlehnende Klangwelt von Artur Deyneuve entwickelt. Für die Showbühne, die in eine virtuelle Bergwelt eingebettet ist, zeichnet Florian Wieder verantwortlich, der bereits zum vierten Mal ein ESC-Bühnenbild entwickelt hat.

Am Montag wurde zudem das Prozedere des Ticketverkaufs für die neun Shows in der St. Jakobshalle bekanntgegeben. Am Montag startete die Vorregistrierung, der am 29. Januar der eigentliche Ticketverkauf folgen wird. Der Verkauf liegt in die Hände der Plattform Ticketcorner.