Bund warnt vor Hitzewelle auf der Alpensüdseite

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Tessin wird ab Samstag eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet. Der Bund hat deshalb eine Hitzewarnung der Stufe 4 für den mittleren und südlichen Teil des Kantons herausgegeben.

Auch in der Nacht dürften die Temperaturen nicht unter 20 bis 23 Grad sinken, schrieb der Bund am Freitag auf seinem Naturgefahrenbulletin. Die Warnung gilt von Samstag 12 Uhr bis Dienstagabend 20 Uhr. Die höchste Gefahr erwarten die Meteorologen von Sonntagmittag bis Montagabend.

Stufe 4 bedeutet demnach ein grosses Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein. In diesem Fall wird empfohlen, regelmässig und ausreichend ungesüsste Flüssigkeit zu trinken (mindestens 1,5 Liter), sich vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, und körperliche Anstrengungen zu vermeiden.

Ebenfalls eine Hitzewelle werde ab Sonntag in der Genferseeregion und im Wallis erwartet, hiess es weiter. Diese dürfte aber nur die Stufe drei “erheblich” erreichen. Doch auch in diesen Gebieten könnten die Temperaturen von Sonntagmittag bis Dienstagabend auf 32 bis 35 Grad steigen. Eine vorübergehende Abschwächung könnten Gewitter am Montagabend bringen.