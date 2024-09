Bundeshaus wird zum Hort der Schweizer Vogelwelt

(Keystone-SDA) Das Licht- und Tonspektakel am Bundeshaus steht diesen Herbst im Zeichen der Schweizer Vogelwelt. Unter dem Titel «Volare» wird den Schaulustigen eine Flugreise ins Vogelparadies versprochen.

«Rendez-vous Bundesplatz» findet bereits zum 14. Mal statt, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Das Spektakel ist ab 19. Oktober täglich dreimal zu sehen, letztmals am 23. November.

Eulen und Eisvögel, Bartgeier und Buntspechte, Kraniche und Kiebitze – sie alle sollen an die Parlamentsfassade projiziert werden und das Publikum in Erstaunen versetzen. «Mauerläufer werde die Fassade erklimmen und Wasseramseln einen tosenden Wasserfall durchfliegen», kündigten die Organisatoren an.

Das Publikum werde zudem Zeuge eines Kranich-Balztanzes, lerne die Essgewohnheiten einer Schwalbenfamilie kennen und könne nächtliche Jagdszenen beobachten. Am Programm mitgearbeitet hat die Vogelwarte Sempach. Sie feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.

Das Lichtspektakel zieht jeweils mehrere hunderttausend Menschen an. Der Eintritt ist frei.