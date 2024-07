Bundesrat Beat Jans lenkt sich gerne mit Arbeit im Stall ab

(Keystone-SDA) Während andere lieber am Strand liegen, geniesst SP-Bundesrat Beat Jans in den Ferien und der Freizeit Momente im Stall oder in der Küche. “Sobald ich mit den Händen arbeite, wird mein Kopf frei”, verriet der Justizminister der “Schweizer Familie”.

“Ich helfe gelegentlich bei einem befreundeten Ehepaar aus, das im Jura einen Bauernhof führt”, sagte der gelernte Landwirt und Umweltnaturwissenschaftler aus Basel. So habe er die beiden im letzten Herbst und in diesem Frühjahr ein paar Tage vertreten. “Ich habe die Kühe gemolken, den Stall ausgemistet und die Tiere gefüttert.”

Bei den Bauern fühle er sich zu Hause. Für ihn sei das ein Ausgleich. “Als Jugendlicher war die Lehre eine Lebensschule. Auf dem Hof lernte ich arbeiten. Davon profitiere ich bis heute. Es braucht viel, bis ich sage: Ich kann nicht mehr”, sagte Jans.

Erholen kann er sich auch beim Kochen, von allen Hausarbeiten steht er am liebsten am Herd: “Ich mache keine aufwendigen Menüs mehr. Dafür fehlt mir die Zeit. Aber ich koche Spaghetti, bereite eine Rösti zu oder mache einen Auflauf.”

Wenn er die Gemüsewähe aus dem Ofen nehme, denke er: “Jetzt hast du wieder mal etwas Schlaues gemacht. Und alle freuen sich.” Das könne er als Bundesrat nicht jeden Tag sagen.