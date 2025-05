Bundesrat definiert Eckwerte für Stromabkommen mit der EU

Keystone-SDA

Der Bundesrat hat Eckwerte zur Umsetzung des geplanten Stromabkommens mit der Europäischen Union definiert. So sollen Haushalte und kleinere Unternehmen bis zu einem Verbrauch von 50 Megawattstunden pro Jahr und Arbeitsstätte in der Grundversorgung bleiben dürfen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bundesrat will zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten zudem ein Vergleichsportal für Angebote auf dem Strommarkt einrichten lassen, wie er am Mittwoch bekanntgab. Und wie im Telekom-Bereich soll es künftig in der Schweiz eine Strom-Ombudsstelle mit Schlichtungsmöglichkeit geben.

50 Megawattstunden pro Jahr entsprechen etwa dem Zehnfachen des Jahresverbrauchs eines Durchschnittshaushalts in der Schweiz.

Bereits seit Ende Dezember ist klar, dass in der Schweiz der Strommarkt komplett geöffnet wird, falls hierzulande das vom Bundesrat und der EU verhandelte Stromabkommen in Kraft tritt. Seit damals ist auch klar, dass in diesem Fall alle Schweizer Endverbraucher den Stromlieferanten frei wählen könnten.

Seit 2009 ist der Strommarkt in der Schweiz teilliberalisiert.