Bundesratsfoto zeigt Landesregierung in Mitten von tausend Porträts

Keystone-SDA

Das offizielle Bundesratsfoto des Jahres 2025 zeigt die Mitglieder der Landesregierung und den Bundeskanzler inmitten von Porträts von über tausend Menschen. Das Bild soll die Einzigartigkeit der Schweizer Demokratie veranschaulichen.

(Keystone-SDA) «Das Volk nimmt an den demokratischen Entscheidungen teil und bestimmt. Der Bundesrat handelt in seinem Interesse», lässt sich die künftige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in der Mitteilung zum Foto zitieren.

Für das neue Bundesratsfoto ist der St. Galler Fotograf Arthur Gamsa in der ganzen Schweiz herumgereist und hat Tausende von Personen angesprochen. In jedem Kanton hat er mindestens 40 Personen fotografiert, die bereit waren, mitzumachen.

Aus den 1052 Porträts ist ein Mosaik entstanden, das mit den Porträts der sieben Bundesratsmitglieder und des Bundeskanzlers kombiniert wurde. Die Brustbilder der Landesregierung mit Keller-Sutter in der Mitte nehmen dabei zentral über die Hälfte der Bildfläche ein.

Mit seinem Bild wolle er betonen, dass die Institution Bundesrat aus der Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger hervorgehe, erläuterte der Fotograf seine Idee. Das Konzept von Arthur Gamsa hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter ausgewählt. Sie ist im Jahr 2025 Bundespräsidentin und folgt auf Viola Amherd.