Bundesratskandidatur von Markus Ritter in Sicht

Keystone-SDA

Die Bundesratskandidatur von Bauernpräsident Markus Ritter rückt in Sichtweite. Die Mitte Kanton St. Gallen wird am kommenden Dienstag bekanntgeben, ob Ritter ins Rennen um die Nachfolge von Viola Amherd steigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einladung für die Medienkonferenz werde die Partei am Montagmorgen verschicken, sagte Ritter am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er werde an der Medienkonferenz anwesend sein. Auch der Schweizer Bauernverband werde sich am Dienstag zu Wort melden.

Zuvor hatte die «Schweiz am Wochenende» berichtet, der 57-jährige Ritter habe sich definitiv zur Bewerbung entschlossen. Ritter gehört seit 2011 dem Nationalrat an und ist seit 2012 Bauernpräsident.