Bundstage in Ilanz eröffnen Bündner 500-Jahr-Feiern

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit sogenannten Bundstagen ist am Samstag in Ilanz GR die Reihe der Feiern zum 500-jährigen Bestehen des Bündner Freistaates eröffnet worden. Auf dem Programm standen “historisches Markttreiben”, Kulturaufführungen, ein Festumzug und ein Freilichtspiel.

Gefeiert wird an beiden Wochenendtagen der Zusammenschluss dreier regionaler Bünde im Jahr 1524 zum Freistaat Drei Bünde. Mit der Unterzeichnung eines Bundesbriefes in Ilanz entstand ein neues Staatsgebilde mit eigener Verfassung, ein Vorläufer des heutigen Kantons Graubünden.

Im Freistaat der Drei Bünde waren die Bundstage die wichtigsten Versammlungen und bildeten die höchste politische Instanz. Im regelmässigen Turnus war Ilanz als erste Stadt am Rhein und Hauptort des Grauen Bundes ein Tagungsort dieser Versammlungen.

Die Bundstage in Ilanz in der Surselva sind der Auftakt von insgesamt sieben Bundstagen in verschiedenen Talschaften. Im Jubiläumsjahr wird diese Tradition neu belebt.